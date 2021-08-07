尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）在11月7日大選尋求連續第4個總統任期前擴大打壓反對派，美國今天因此宣布對50名尼加拉瓜官員親屬祭出簽證限制。

美國國務院這波簽證制裁對象包括尼加拉瓜多名國會議員、檢察官和法官親屬，先前已有一連串措施鎖定奧蒂嘉親近人士，包括擔任副總統的奧蒂嘉妻子穆麗優（Rosario Murillo）。歐洲聯盟2日也宣布將穆麗優、奧蒂嘉之子及6名尼國官員納入制裁名單。

美國國務院在聲明中說：「奧蒂嘉和穆麗優政權攻擊民主制度，美國致力促使對任何涉及此事或從中受益者擴大究責。」

路透社報導，奧蒂嘉政府監禁許多預定參選的頭號競爭對手，並讓一些反對派團體完全無法參與選戰。法新社提到，當局已在選前逮捕7名熱門總統候選人。

美國宣布上述制裁措施後，奧蒂嘉政府取消反對派政黨「自由公民聯盟」（Citizens Alliance for Liberty）的參選資格。「自由公民聯盟」本週稍早才剛推派總統及副總統候選人。

尼加拉瓜選舉法院一項決議指控「自由公民聯盟」違反政黨規定，包括出現「破壞獨立、主權及自決的言行」。法院也以擁有尼加拉瓜和美國雙重國籍「明顯違法」為由，撤銷「自由公民聯盟」黨主席的身分證。

「自由公民聯盟」在推特寫道：「奧蒂嘉政權這些行為顯示他們有多怕這條民選之路。」

警方本月4日將「自由公民聯盟」推派角逐副總統的27歲前選美皇后蓋薩達（Berenice Quezada）軟禁。檢察總長辦公室當天聲明稱她犯下「煽動仇恨和暴力」。