華為日前公布的2021年上半年總營收為3204億元（人民幣，下同）符合市場預期，雖然相較2020年同期縮水千億，整體利潤反而有所增長。

具體地說，運營商業務為1596億元，較去年同期縮水200億左右；企業業務收入為363億，較去年同其縮水70億左右；消費者業務收入為2558億，整體縮水幅度最大，達到1200億人民幣。

華為董事長徐直軍表示，華為明確了公司未來5年的戰略目標，既透過客戶為夥伴創造價值，活下來，有品質地活下來。

展望全年，徐直軍表示，儘管消費者業務因為受到外部影響收入下降，但華為有信心，運營商業務和企業業務仍將實現穩健增長。

隨著高通和部分供應商恢復與華為合作，華為的手機等終端業務逐漸有所起色，華為P50全系包含高通驍龍888 4G晶片，預計即將發布的華為Nova9系列同樣採用高通晶片。

雖然華為手機可以部分解決供應問題，但暫時無法恢復到往日巔峰狀態，自去年年初開始，華為因特殊原因影響整體業績出現較大波動，手機市占大幅下滑跌出全球前5名。