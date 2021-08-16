技嘉(2376)今日發聲明，針對近期社群媒體流傳的電源供應器產品的安全疑慮發布釋疑。

技嘉的5點聲明如下:

1.技嘉科技型號GP-P750GM/GP-P850GM電源供應器，考量一般使用者在使用電腦的過程中，偶爾會有瞬間功耗峰值突波高於正常範圍而觸發OPP（Over Power Protection）防護功能，導致系統關機的情況，將產品OPP設定值定為較高的120%～150%，其中GP-P850GM約於1020W～1300W，而GP-P750GM則約於900W～1125W，以避免OPP防護導致的斷電關機現象發生，而這樣的設定在一般使用下是安全且穩定的。

2.感謝媒體及專業使用者的測試及建議，讓技嘉發現透過專業電子負載儀器，以超過產品規格且逼近元件耐受極限值進行長時間拉載，這一類非常規使用，便可能導致元件受損進而影響產品壽命，對一般情境使用則不會發生問題。

3.為滿足部分使用者的超高負載測試需求，技嘉於2020年11月陸續出廠的GP-P750GM/GP-P850GM已調整OPP設定點，詳細變更內容：GP-P850GM（850W，由120%～150%下修為110%～120%）：調整前1020W～1300W/調整後：950W～1050W。GP-P750GM（750W，由120%～150%下修為110%～120%）：調整前900W～1125W/調整後：825W～925W。不論調整前或調整後之產品，皆不影響使用者於電腦平台上日常使用的功能及安全性，在一般環境及正常操作範圍內請安心使用。

4.為確保使用者的設備在任何情況下都能可靠、安全地運行，技嘉電源供應器內部包括了OCP、OTP、OVP、OPP、UVP、SCP等多種保護設計並通過世界多國安規檢驗測試。

5.不論調整前或調整後之產品，皆不影響使用者於電腦平台上日常使用的功能及安全性，技嘉科技仍秉持著對產品品質與使用者負責的態度，使用者若對於調整前產品仍有使用上的疑慮，請與當地技嘉服務中心諮詢，且若後續仍有針對調整前產品的退換貨需求，公司於2021年12月31日前提供退換貨服務，請與當地技嘉服務中心聯繫。