敘利亞國營媒體報導，上星期五，以色列再次出動戰機向大馬士革、荷姆斯省向軍事基地發動轟炸，這一次敘利亞的俄式防空系統表現優異，以色列投放的24枚飛彈被攔截了22枚，只有2枚落在不重要地方。不過敘利亞強調擊落飛彈，顯然以色列戰機並沒有被防空系統擊落。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯敘利亞交戰各方和解中心副主任瓦迪姆·庫利特少將(Rear Admiral Vadim Kulit )在簡報會上說，敘利亞當地時間8月19日23:00左右，從黎巴嫩領空方向有6架以色列戰機，向敘利亞共和國境內，大馬士革、荷姆斯省的軍事目標發射24枚飛彈。敘利亞防空部隊的「山毛櫸M2E」飛彈(Buk-M2E)，和「鎧甲S」(Pantsir-S)短距防空系統，聯合擊落了22枚飛彈，

庫利特少將表示，落失的2枚落點也沒有造成敘利亞軍事單位的損失，基礎設施與人員都沒有遭到破壞。

敘利亞在2016年起就購買俄羅斯的山毛櫸與鎧甲S，但初期表現非常差，敘利亞多次向俄羅斯抱怨，雷達系統易受環境影響，難以分辨自然物體與敵機，而且飛彈也容易受到以色列電戰系統干擾，因此損失慘重。以色列甚至發布他們精準飛彈擊中鎧甲S的即時影像，令俄羅斯新一代防空系統大受質疑。俄羅斯派出設備顧問到敘利亞瞭解狀況，進行兩種防空系統的改進，今年 7 ，以色列F-16戰機對大馬士革、阿勒頗省發射8枚陸攻飛彈，敘利亞成功攔截其中的7 枚，落下的那一枚擊中阿勒頗省薩菲拉定居點的研究中心。不過這樣的表現已得到敘利亞的認可。