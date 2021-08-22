日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，最嚴峻的東京都今天新增4392例確診病例，大阪府也新增2221例，同創週日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本政府厚生勞動省表示，全境重症患者較昨天增加3人，總數1891人，連續10天創新高紀錄。

東京都今天新增4392例確診病例，較上週日增加97 例，創週日新高紀錄。東京都重症患者較昨天增加1人，總數271人。

大阪府今天新增2221例確診病例創週日新高，連續5天單日新增逾2000例，至今累計病例數14萬7369例，包括2758例死亡病例。

奈良縣今天新增194例確診病例創單日新高，至今累計病例數1萬1417例。

三重縣今天新增432例確診病例，連續6天創當地新高，至今累計病例數9227例，包括120例死亡病例。

此外，福島縣政府21日宣布新增109例確診病例，8 月累計病例數已達到2052例，首度出現單月累計逾2000 例；居家療養患者數也以469人創新高。

福島縣21日還新增3起群聚感染，一間在福島市有供酒的餐飲店，共有8名客人染疫；這間餐飲店無視福島縣政府籲請提前打烊，到晚間8時後仍繼續營業。