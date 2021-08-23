豐興本週盤價 全面維持平盤 11:102021/08/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然國際廢鋼原料上揚，但澳洲鐵礦砂下跌，市場仍彌漫著一些觀望氣氛，導致豐興(2015)23日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。 豐興本週廢鋼產品每公噸收購牌價維持11400元，鋼筋每公噸牌價維持22600元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 廣東疾控研究：全程接種國藥、科興疫苗對Delta病毒株有效 #上揚 #豐興 #本週 #維持平盤 #廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房地合一稅揭祕 低價區漲更多 04:102021/08/21 財經焦點 愛心不斷 品豐大中華董事長蔡彰鍠再捐善款 16:262021/08/21 寶島 預約天秤寶寶！陽光少女陳天仁靠寫日記維持正能量 07:002021/08/23 娛樂 看屋筆記：北屯區協勝知心(個案＋價格分析) 09:002021/08/21 建案開箱-台中 金曲32／曹雅雯裡面沒穿 粉外套露出東西半乳辣翻紅毯 18:432021/08/21 娛樂 看屋筆記：北屯區昌祐又一湛(個案＋價格分析) 09:002021/08/22 建案開箱-台中 這波修正跟2018屠殺不同 比特幣長線囤幣積極先蹲後跳 11:302021/08/21 財經 《鋼鐵股》世豐總經理：訂單看到明年Q2 仍是豐收年 15:582021/08/20 財經 EUA被駁回6天後 聯亞生技批：錯失讓國人對抗Delta機會 16:322021/08/22 生活 中央放寬同住家人外食共餐 盧秀燕：中市維持二級警戒規範 15:182021/08/21 生活 澳洲鐵礦砂大跌 中鋼：板材鋼品暫無下修壓力 04:102021/08/21 財經要聞 財經熱門新聞 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 飯店業豁出去 首見零房費求生 - 財經焦點 - 中國時報 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 大陸協助塔利班開採28兆礦產？前阿富汗央行總裁這樣看 - 財經 蘋果晶片備貨 測試廠爆單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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