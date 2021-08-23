雖然國際廢鋼原料上揚，但澳洲鐵礦砂下跌，市場仍彌漫著一些觀望氣氛，導致豐興(2015)23日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。

豐興本週廢鋼產品每公噸收購牌價維持11400元，鋼筋每公噸牌價維持22600元，型鋼每公噸牌價維持27000元。