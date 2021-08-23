23日韓股反彈，主要受科技族群拉抬，以及出口數據亮眼所致。KOSPI收3,090.21點，漲29.7點或0.97%。同時，韓元與公債值利率均走高。

三星電子漲0.83%，SK海力士漲0.49%，網路雙雄Kakao漲3.13%，Naver也漲1.66%。同時，外資賣超311億韓元，約0.26億美元，已連續10日都是站在賣方。

韓國官方數據，8月前20日出口年增4成，至於半導體、石油產品與汽車成長性，同時分別大增39.8%、55.3%和37%。

23日，韓國LG Chem(樂金化學)大跌11%。原因是美國時間20日，樂金化學車用電池客戶美國通用汽車(GM)宣布，擔心會火燒車，故將斥資10億美元召回旗下約7.3萬輛，屬於雪佛蘭(Chevrolet)品牌的Bolt電動車(EV)。

一美元可兌換1,173.7韓元，韓元升值0.5%。

韓國3年期公債殖利率上升2.4個基本點至1.388%，同時，10年期的也上升3.4個基本點至1.886%