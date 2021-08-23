大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文23日在記者會上透露，截至目前，大陸已達成了19個自由貿易協定，和26個國家和地區簽署了協定。當前，大陸正積極考慮加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）方面的工作。

王受文指出，當前國際上自由貿易協定蓬勃發展，據世界貿易組織（WTO）的統計，目前國際上達成的自貿協定已有350多個，其中不乏全面與進步跨太平洋關係協定等大型自貿協定。

王受文表示，自大陸與東盟在2002年達成第一個自貿協定以來，大陸自貿協定事業取得積極進展。尤其中共十八大以來，大陸簽署了9個自貿協定，包括8個與單個國家簽署的自貿協定。王稱，在簽署這9個自貿協定的同時，還對以前達成的自貿協定進行升級，包括和東盟的自貿協定升級，大陸和智利、新加坡、紐西蘭的自貿協定都進行了升級談判。

王受文強調，自貿協定對大陸的作用非常明顯。其一，擴大大陸同自由貿易夥伴的貿易與投資關係，對於穩定大陸外貿外資基本盤作用非常顯著。例如，2012年自貿協定佔大陸對外貿易的比重只有12.3％，到去年，自貿協定佔大陸對外貿易總額的比重接近35％。

其二，進一步拉緊了和自貿夥伴之間的經貿關係。例如，大陸和東盟2003年的雙邊貿易額只有780多億美元，去年雙邊貿易額達到6851億美元，增長了8.7倍，如果沒有自貿協定，貿易額不可能增長這麼多。

其三，自貿協定對於大陸對外開放起了非常好的作用。在貨物貿易方面，大陸最惠國平均關稅是7.5％。自貿協定使大陸與自貿夥伴之間90％以上的貿易實現零關稅，貨物貿易上關稅自由化水平很高。在服務貿易方面，開放的投資領域也日趨增多。

王受文表示，下一階段，要把現有的自貿協定，包括新加坡自貿協定、韓國自貿協定進一步升級。同時，要加快新的自貿協定談判步伐，包括中日韓自貿協定的談判、大陸和海合會以及和以色列、挪威的自貿協定談判。同時，大陸還在積極考慮加入CPTPP方面的工作。