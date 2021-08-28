中國外交部長王毅上月會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾。（中國外交部）

中國駐阿富汗大使王愚表示，阿富汗安全局勢日趨複雜嚴峻，尤其是8月15日，首都喀布爾形勢風雲突變，出現極不穩定的狀況。使館積極同阿富汗塔利班有關負責人溝通協調，對方承諾將確保在阿中國公民、機構和企業財產的安全，並為一些有需要的中國公民出具安全保證函。

王愚在CGTN書面專訪中稱，8月15日後，由於喀布爾國際機場商業航班停運，機場秩序混亂，剩餘為數不多的中國公民中有人想離阿但面臨困難，使館積極協助他們聯繫管道等。對於自願留下來的少數人員，使館密切聯繫，指導他們加強安防措施，多次提醒在當前非常時期，要更加嚴格遵守當地宗教習慣，特別注意在公開場合著裝、餐飲、言談等要尊重當地習俗，同時遠離喀布爾機場等安全無法得到保障的地區。現在各國都在大力撤僑，主要是出於對未來不確定性的擔心。

王愚指出，使館還積極同阿富汗塔利班有關負責人溝通協調，對方承諾將確保在阿中國公民、機構和企業財產的安全，並為一些有需要的中國公民出具了安全保證函。

王愚還稱，中阿兩國山水相連，兩國人民友誼源遠流長，兩國經貿合作穩步發展。阿富汗已從「一帶一路」中取得利益和早期收穫。未來，中方將繼續秉持人類命運共同體理念，促進阿同本地區互聯互通，幫助阿發揮區位優勢，讓阿人民獲得更多福祉。