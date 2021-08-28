中國駐阿富汗大使王愚表示，阿富汗安全局勢日趨複雜嚴峻，尤其是8月15日，首都喀布爾形勢風雲突變，出現極不穩定的狀況。使館積極同阿富汗塔利班有關負責人溝通協調，對方承諾將確保在阿中國公民、機構和企業財產的安全，並為一些有需要的中國公民出具安全保證函。
王愚在CGTN書面專訪中稱，8月15日後，由於喀布爾國際機場商業航班停運，機場秩序混亂，剩餘為數不多的中國公民中有人想離阿但面臨困難，使館積極協助他們聯繫管道等。對於自願留下來的少數人員，使館密切聯繫，指導他們加強安防措施，多次提醒在當前非常時期，要更加嚴格遵守當地宗教習慣，特別注意在公開場合著裝、餐飲、言談等要尊重當地習俗，同時遠離喀布爾機場等安全無法得到保障的地區。現在各國都在大力撤僑，主要是出於對未來不確定性的擔心。
王愚指出，使館還積極同阿富汗塔利班有關負責人溝通協調，對方承諾將確保在阿中國公民、機構和企業財產的安全，並為一些有需要的中國公民出具了安全保證函。
王愚還稱，中阿兩國山水相連，兩國人民友誼源遠流長，兩國經貿合作穩步發展。阿富汗已從「一帶一路」中取得利益和早期收穫。未來，中方將繼續秉持人類命運共同體理念，促進阿同本地區互聯互通，幫助阿發揮區位優勢，讓阿人民獲得更多福祉。
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