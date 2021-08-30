因受疫情影響，港口擁塞加海外疫情持續蔓延，貨物在港口滯留時間較長，減緩了港口庫存的增長，下半季正值下游傳統備貨期，鎳鐵廠整體庫存偏低疑慮，致上周五(8/27)鎳價止跌上漲。

LME註冊倉庫庫存量，上周五(8/27) 報195,252公噸，較前一日下跌0.53%。

終場上周五(8/27)期鎳止跌上揚，上漲1.27%，較前一日上漲239美元，報每公噸19,011美元。(商品行情網)