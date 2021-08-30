《商情》庫存疑慮 期鎳止跌上揚1.27％ 11:102021/08/30 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受疫情影響，港口擁塞加海外疫情持續蔓延，貨物在港口滯留時間較長，減緩了港口庫存的增長，下半季正值下游傳統備貨期，鎳鐵廠整體庫存偏低疑慮，致上周五(8/27)鎳價止跌上漲。 LME註冊倉庫庫存量，上周五(8/27) 報195,252公噸，較前一日下跌0.53%。 終場上周五(8/27)期鎳止跌上揚，上漲1.27%，較前一日上漲239美元，報每公噸19,011美元。(商品行情網) 《期貨》三大期指全紅 9月台指期開高77點 油價止跌反彈 汽、柴油各漲0.4元及0.1元 #上揚 #庫存 #止跌 #疑慮 #期鎳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市愛心餐券 疫期減發2成 04:102021/08/29 地方新聞 航海王落水 台股止跌後 下一波黑馬曝光 13:302021/08/28 財經 《國際產業》再漲50％？！美國期油重現黃金交叉(2-2) 08:542021/08/30 財經 《國際產業》再漲50％？！美國期油重現黃金交叉(2-1) 08:542021/08/30 財經 《商情》供應擔憂 期鋁價觸逾3年最高 09:282021/08/30 財經 《商情》料貨幣緊縮 期銅連2跌 09:452021/08/27 財經 智飛疫苗完成三期 打3劑保護力逾8成 04:102021/08/29 焦點新聞 掌握四大要點 外匯投資輕鬆上手 08:302021/08/28 財經 廖繼弘專欄－股市中期修正 中長多格局未變 04:102021/08/28 財經要聞 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油收1周高點 10:022021/08/27 財經 PCB銅箔吃緊 H2一路旺 04:102021/08/30 產業．科技 財經熱門新聞 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 - 財經要聞 - 工商時報 碳中和邁步 龍頭企業 組台灣淨零大聯盟 - 財經要聞 - 工商時報 壽險賣股債 今年估賺5千億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。