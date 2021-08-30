材料-KY(4763)絲束與醋片需求維持強勁，有利於維持高產能利用率及再進一步提高產品售價，加上往上游整合成本結構可望改善，皆有利下半年獲利表現。

材料-KY表示，由於歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。再者，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，看好醋片在大陸的內需市場，而材料新的醋片產能即將量產，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

絲束及醋片市場需求強勁，有利材料-KY進一步提高產品售價，加上產能持續增加使經濟規模擴大，以及往上游整合，醋酐新廠量產後可望優化成本結構，有助於減緩原物料與運費等成本上升的壓力，期待下半年獲利表現優於上半年。

在業外方面，山東濟陽青寧工業區舊廠徵收進度亦持續推展，已於八月中旬與濟南新舊動能轉換先行區管理委員會建設管理部簽約，交易總金額約人民幣100,353仟元，預計處分收益約為人民幣 67,955仟元，本公司持續配合地方政府進行徵收相關作業，預計第四季初完成土地移轉，認列處分利益。

就產能規劃方面，新的醋片產能，目標在第3季底量產。加上新的5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。醋酐新廠則建造6萬噸的設計產能，去年第4季動工，已於6月底完工，目前已完成試產，正逐步提升產量中。自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

絲束廠年設計總產能目前為16,000噸，現有廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，本公司預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約新台幣3.5億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。