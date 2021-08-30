《商情》料需求提高 大馬棕櫚油反彈 14:342021/08/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因印尼提高出口稅，預期抑制該國棕櫚油出口，有利於提振馬來西亞棕櫚油需求，因此支撐其價格反彈，但因馬幣走強，以及豆油疲弱而限制漲幅。 今日(8/30)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨午盤上漲10馬幣，或約0.2%，至每噸4343馬幣（約1042.2美元），(商品行情網) 《商情》逢低買入 大阪期膠止跌反彈 《商情》需求前景樂觀 期錫連4漲 #棕櫚油 #馬幣 #馬來西亞 #大馬 #出口稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿舍乾麵新廠 延至明年投產 04:102021/08/30 產業．科技 《商情》美元走軟 紐約棉花反彈收漲 10:022021/08/30 財經 撞兩曲拿雙金 〈刻在〉陷抄襲疑雲 04:102021/08/30 娛樂新聞 〈刻在〉大馬作曲人發聲喊冤：抄襲2字像利刃刺進心臟 12:342021/08/30 娛樂 《觀光股》拚疫後商機 美食-KY調整產品組合及銷售通路 08:542021/08/30 財經 《國際金融》陸科技新創慘遭中央棒打 東南亞同業IPO終熬出頭 08:542021/08/30 財經 蘋果新iPhone備貨 頎邦營運吃補 13:492021/08/30 財經 《金融股》外資寵愛 台新金寫14年高價 12:182021/08/30 財經 李旻快評》美國正副總統為何老凸槌 10:342021/08/30 快評 盧廣仲〈刻在〉爆抄襲 許常德揭影劇作曲內幕：常見的形式 13:592021/08/30 娛樂 《半導體》各產品線樂觀 瑞昱H2動力十足 12:352021/08/30 財經 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 存股族注意！想同時賺價差、股息？專家曝0056超爽進場點 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 台電離岸一期完工 2020風機數跳票7成 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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