因印尼提高出口稅，預期抑制該國棕櫚油出口，有利於提振馬來西亞棕櫚油需求，因此支撐其價格反彈，但因馬幣走強，以及豆油疲弱而限制漲幅。

今日(8/30)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨午盤上漲10馬幣，或約0.2%，至每噸4343馬幣（約1042.2美元），(商品行情網)