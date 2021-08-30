港股30日低開高走，截至收盤，恒生指數終場漲0.52％，報25539.54點。國企指數漲0.42％，報8995.82點。紅籌指數漲0.78％，報3862.42點。

概念股表現方面，物流股受惠於快遞行業9月1日上漲配送費的消息下，表現強勢。京東物流漲8.33％，中通快遞漲7.25％，粵港灣控股漲近7％。

另外，太陽能股上揚，福萊特玻璃漲超12％，洛陽玻璃股份漲10.54％，信義光能漲超9％。電力股走高，中國電力漲8％，華潤電力漲7.13％，京能清潔能源漲近4％。