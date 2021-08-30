美聯準會主席的鴿派談話，上周五再次提振美股創新高表現。港股早市震盪，午後持穩上漲。

周一香港恆生指數收漲131.65點或0.52%，為25539.54點。國企股(H股)漲38.01點或0.42%，為8995.82點。

騰訊跌0.13%，盤中一度大跌2%；京東跌2.1%；阿里漲1.47%。報導指出，天津要求市政府控股的公司，將公司數據由騰訊等私人雲平台，轉移到政府營運的國有平台。

美團漲1.5%，報228.4港元。美團今日收盤後將公布期中業績。

保險股和銀行股分別下跌0.92%和0.66%。中國最高金融監管單位易會滿指出，將打擊管理不善的私人基金，清除假基金。易會滿稱，有些私募基金經理人甚至公開挪用客戶資金。

光電太陽能股上漲。福萊特玻璃漲12.5%；洛陽玻璃漲10.5%；信義光能漲9.5%。

電力基礎建設股上漲。華潤電力漲7.1%；京能清潔漲3.6%。