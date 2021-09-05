金門金湖、金沙地區今年1至7月發生交通事故157件，較去年同期增加30件。金湖警分局將針對7處易肇事路口，協調權賣單位進行安全工程改善，以加強行的安全。

金湖分局統計，今年轄區1-7月份共發生157件交通事故，與109年同期的127件相較增加30件，其中易肇事路口（發生3件以上交通事故）有金湖鎮環島南路、市港路口（4件）、市港路、市港六路口（4件）、太湖路一段、赤東路口（4件）、瓊徑路、經武路口（3件）、小徑圓環（3件）、伯玉路瓊林圓環（3件）及金沙鎮環島北路四段往洋山路口（3件）等7處。

警方分析交通事故原因除駕駛人行為如酒駕、闖紅燈、未注意行車動態以外，部分肇事皆因路口交通工程不完善如路口號誌時相未配合車流、路口遭遮蔽物阻擋而不明、圓環路口未有警示導引設施、路口交織車流不通順。

金湖分局長何明祥在八月間指派第一組、各分駐（派出）所及警備隊事故處理單位拜會各里（鄰）長及相關單位，針對肇事發生原因研擬可行改善腹案，做為改善交通工程的依據。

該分局日前敲定多項改善建議，包括調整號誌秒差及時相、增設機車待轉區、道路防撞桿增及修繕、路面不平改善等提案，將通報相關單位會勘及改善。