台中市南屯區水肥資源處理中心從省轄市時期即處理家戶產生的水肥，隨著都市不斷發展，水肥資源處理中心周邊已成為民宅密集度高的區域，雖已進行半密閉廠房設計並導入除臭設備，當地民眾仍要求遷廠。

市府表示，考量水肥資源處理中心目前每年仍需處理水肥約9萬噸，現階段仍有存在必要，將從水肥分流減少入廠處理量及加強異味防制措施，降低對周邊環境影響。

對南屯水肥資源處理中心味道外溢，影響鄰近居民的生活品質要求廠址遷移，市府指出，停止營運水肥資源處理中心涉及台中市水肥處理整體規劃、環保設施用地取得、興建及市府整體預算投資分配等面向，影響台中市民生甚鉅，目前尚無法停止營運。

環保局長陳宏益表示，短期將採強化異味防制措施，提高消毒除臭施作頻率，並改善作業環境，落實水肥車輛、廠區環境及進廠水肥品質管理。

另外，環保局也提供補助並輔導工業區汙水處理設施自行處理園區內水肥，有餘裕量可接收工業區外家戶水肥，以水肥區域分流減少南屯水肥資源處理中心的進廠處理量，降低對當地環境負荷。

台中市汙水下水道也陸續設置，家戶產生的污水（含水肥）經由汙水下水道直接進入水利局所轄的水資源回收中心處理，將大幅降低水肥資源處理中心收受處理量，環保局將適時評估停止營運水肥資源處理中心，期達到民眾、政府與環境三贏目標。