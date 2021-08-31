供給減少擔憂緩減，周一紐約棉花期貨收低；由於艾達颶風減弱為熱帶風暴，投資人對棉花產區作物受損的擔憂大幅降低，將不會對中南部和東南部的作物造成損害，期棉應聲下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌0.7%，報每磅95.61美分，12月棉花期貨跌0.6%，收盤每磅94.23美分。

中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸17650元人民幣，較前一日增加50元人民幣；庫存方面，截至8月27日，ICE登記庫存74317包，與前一交易日減少2004包。(商品行情網)