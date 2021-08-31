距離高衛東去年3月接棒貴州茅台僅相隔一年半，大陸A股「股王」又將迎來新董事長。8月30日晚間，貴州茅台在上交所公告，根據貴州省人民政府相關文件，推薦丁雄軍為貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議高衛東不再擔任公司董事長、董事職務。根據統計資料顯示，像貴州茅台這樣約17個月左連換兩任董事長的情況並不多見，換帥頻率已超過同期98％的A股上市公司。

值得關注的是，在高衛東的任期內，貴州茅台在一度創下2608.59元的歷史最高股價。但在之後茅台股價不斷走低，截至30日收盤，貴州茅台報在1586元，自年內高點已跌去39.2％，市值縮水超過1.28兆元。

據大陸財聯社引述公開資料顯示，1974年出生的丁雄軍從1994年6月加入中國共產黨，本身具備研究生學歷，理學博士。在調任茅台集團前，曾任貴州省能源局黨組書記、局長、機關黨委書記。而到30日止，從高衛東去年卸任貴州省交通運輸廳廳長職務，改任茅台集團董事長僅約1年半。