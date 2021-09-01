首批BNT疫苗今日即將抵台，日前不少民眾快手搶登記，國產新冠疫苗概念股多頭落寞，高端(6547)失守300元大關，跌幅在2%以上，台康生技(6589)及東洋(4105)等紛紛壓低整理。

第6輪高端疫苗接種作業在8月29日結束，據中央流行疫情指揮中心公布資料顯示，整體接種報到率為86.53%，比先前的AZ、莫德納疫苗報到率約9成略低。

首批90多萬劑的BNT疫苗將在今晚抵台，慈濟、台積電、鴻海/永齡基金會都已申請派代表到機場接機。這次的BNT疫苗，除了讓12~17歲、約120萬名學生接種外，也將提供18至22歲民眾優先預約、接種BNT。

國產高端疫苗自8月23日開放施打以來，累計有6例疑似接種後的死亡通報。據中央流行疫情指揮中心公布3例遺體解剖結果顯示，1人為心臟病併心肌梗塞，另外，2人死因為主動脈剝離，報告出爐後交由專家研判是否和疫苗有關。