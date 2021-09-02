遠東銀(2845)看準金流管理為住屋租賃市場發展最大痛點，數位金融子品牌Bankee攜手彼利數位資訊「Wholive+租屋管家」租屋平台、推出全台首創租屋金融生態圈，以金融即服務（BaaS）技術多角化應用數位存款帳戶，幫助房東、房客一鍵搞定各項租屋相關費用。

內政部2017年調查顯示全台約400萬人有租屋需求，迄今推估房東約100～150萬人、平均每位持有2～4間房源，房屋總數約達300萬間。房東及房客普遍遭遇三大痛點，包括租金收付確認不方便及時，租金記錄管理雜亂、彙整耗時，繳費提醒、確認、記錄程序反覆。

為幫助房東、房客優化每月收繳房租流程，解決收付租金、管理帳務、繳費提醒等三大問題，遠銀Bankee社群銀行攜手彼利數位資訊的「Wholive+ 租屋管家」租屋平台，推出全台首創租屋金融生態圈，共同服務上萬名客戶，運用科技幫助租屋市場數位轉型。

遠銀指出，金流管理一直是困擾住房租賃市場發展的最大痛點，此次推出租屋金融生態圈專案，以BaaS技術多角化應用Bankee數位存款帳戶，為房東、房客建構一站式租屋收付場景，幫助雙方一鍵搞定各項租屋相關費用。

遠銀表示，房東與房客完成合約設定後，房東發送每月房租、水電費等費用資訊，房客收到帳單後即可點選線上繳租，直接連結Bankee APP自動帶入房東轉帳帳號及金額，一鍵完成快速轉帳。此外，亦提供自動提醒繳租及事後支付提醒，幫助雙方管理收支狀況。

遠銀Bankee此次獨家攜手彼利數位資訊，提供房東及房客半年5萬元額度1.6％活存優利、約為一般活存年利率的10倍，同時整合線上法律諮詢服務，幫助房東或房客可初步排解租屋過程中遭遇的法律問題，協助減少租屋糾紛，更輕鬆掌握租屋大小事。

伴隨租屋金融生態圈持續擴大，遠銀Bankee後續將陸續上線推出房東行事曆記錄、租金收取方式新增年收、租屋保險、青年租貸等功能，為民眾更完善一站式住房租賃金融生態圈，打造房東、房客與銀行三方共好的場景金融。