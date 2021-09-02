環保回收再生聚酯在全球拼「碳中和」目標下，前途光明但被重視度仍需時間加持。國內環保回收再生聚酯(rPET)大廠遠東新(1402)目前已經是品牌廠Nike、adidas、Lululemon的再造纖維「綠色供應鏈」，而今年6月樂高（LEGO）推出一款由再生聚酯製成的塑料積木，並承諾將投資高達4億美元，加速「環保永續」目標。樂高（LEGO）加入再生聚酯的使用行列，也為相關供應鏈注入新活力。

遠東新在2000年研發出以廢棄寶特瓶為原料的環保回收聚酯纖維，這是遠東新在回收聚酯研發跨越的第一道門檻。2010年遠東新向Nike提出以寶特瓶回收料再造的纖維製作成創新環保球衣，獲Nike採用，並作成世足賽好幾個國家代表隊的球衣，之後並形成風潮；2012年遠東新rPET開始逐步取得可口可樂、百事可樂、雀巢等國際品牌認證，現已成為全球最大的食品級rPET供應商；2020年遠東新成功突破舊衣回收技術，讓舊衣也能重獲新生，廢舊紡織品也可回收再利用。目前遠東新在環保回收聚酯規模居全球前二，其中食品級用產能居世界第一。

外資法人指出，全球各國政府陸續通過了鼓勵使用更多回收塑料的新法律，在歐盟，今年1月生效的新法案，不可回收塑料包裝廢物，每公斤徵收0.8歐元的稅。在California的新法案，要求2022飲料容器至少使用15%的回收塑料，而至2030年必須增加到50%。這些相關新規定，將加速再生聚酯的需求增長。

遠東新己經是第二大全球rPET製造商，公司目標到2030年將其rPET總產能從48.3萬噸/年增加到150萬噸/年。而公司也持續擴大其全球足跡，在馬來西亞，越南、菲律賓設立rPET新工廠。