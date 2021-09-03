湖北荊州關公雕像頭部2日已卸下。（上游新聞／受訪者供圖）

湖北荊州為吸引遊客，5年前建造一尊全球最大關公雕像，不料落成後，出現沉降、未經規畫許可、未經消防驗收、破壞古城風貌歷史文脈等批評，據大陸上游新聞網3日報導，湖北荊州旅遊投資開發集團公司董事長鄧勇處證實，備受關注的關公雕像搬移工程正式啟動，雕像頭部已卸下。

眾所周知，《三國演義》中，據守荊州的關羽敗走麥城，遭東吳斬首犧牲，似非關公福地。據報導，2016年6月17日，荊州關公義園開園，淨高48米、重1200多噸的關公雕像引人注目。雕像下面是一棟兩層建築，名為關公文化展示中心。

上游新聞報導，當時對外宣稱該園是「荊州旅遊的新地標」，但5年多來，遊客和市民並不買帳。與慘澹經營相伴的是，關公文化展示中心未經過消防驗收營業，且關公雕像基座正在沉降。

當時媒體報導，《湖北荊州「全球最大的關公像」正在沉降，未經規畫許可未經消防驗收》、《住建部通報荊州關公雕像破壞古城風貌歷史文脈 荊旅集團：積極整改》、《荊州「全球最大的關公像」將搬往點將台 搬遷工程耗資4000萬元》等

報導指出，2020年10月8日，大陸國務院住房和城鄉建設部通報稱，湖北省荊州市在古城歷史城區範圍內建設的巨型關公雕像，高達57.3米，違反了經批准的《荊州歷史文化名城保護規畫》有關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈。

通報要求湖北省住房和城鄉建設廳結合職責，配合有關部門跟蹤指導荊州市做好巨型關公雕像專案整改；要舉一反三，加強監管，堅決杜絕濫建「文化地標」等形象工程、政績工程。

2020年11月17日，荊州市政府微信公號「荊州發布」發表題為《市委市政府積極推進關公雕像專案整改》的文章稱，市委市政府高度重視，將成立領導小組和工作專班，積極推進專案整改。

2020年12月29日，湖北省電子招投標交易平台發布的《關公雕像搬移工程──像體銅片拆解及異地組裝專案報建公告》顯示，專案地點為荊州區點將台，建設（招標）內容為像體銅片拆除及異地安裝，總投資額4000萬元人民幣，預計發包時間為2020年12月31日。

上游新聞報導，點將台與關公淵源頗深，位於荊州市城郊西北4公里處。點將台本為夯土簡易築就，台高10米，方圓十餘畝。據傳，關羽北攻曹仁前築此高台，閱兵點將，操練軍士。點將台東北方，有一座10餘米高的小山丘，名曰拍馬山，據傳是關羽北攻前拍馬演練的場所。

荊州知情人士介紹，近日，已有工作人員進入關公義園，開始搬遷工作。9月1日晚，關公雕像頭部被卸下。荊旅集團董事長鄧勇表示，搬遷工作現正在有序推進。