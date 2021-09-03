根據Canalys數據，在小米智慧手環6推出的推動下，小米第2季超越蘋果，成為出貨量最大的腕式可穿戴設備供應商。

數據顯示，小米占市場的19.6％，出貨量為800萬，蘋果為19.3％，出貨量為790萬。然而，蘋果的增長速度似乎仍快於小米，年增長29.4％，而小米公司為2.6％。

在智慧手錶類別中蘋果仍然是頭號玩家，而且保持明顯優勢。第2季，蘋果在智慧手錶市場的市占率為31.1％。排名第二的是華為，占9％，而Garmin則以7.6％排名第三。

Canalys指出，智慧手錶市場正開始侵蝕常規可穿戴設備市場。基礎可穿戴設備和健身追蹤器的出貨量在2020年第4季開始下降。到2021年第2季，出貨量驟降至1550萬台，年減23.8％。

從另一個角度看，智慧手錶開始佔據一些領域。2021年第2季，基礎手錶和智慧手錶的出貨量都達到2540萬支，年增長37.9％。智慧手錶現在也占了全球可穿戴手腕市場的62％。