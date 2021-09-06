疫情拉力減退 圓剛科技8月營收回歸常軌 10:192021/09/06 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圓剛科技（2417）去年因疫情帶動業績噴出，今年在營運回歸常軌後，成長力道受阻，8月營收跌破4億元大關，僅來到3.86億元，呈現雙減格局，累計前8月營收亦小減6.69％。 圓剛公布8月合併營收為3.86億元，相較於7月的4.06億元，呈月減 4.9％，也較去年同期的10.15億元下滑61.96％。另累計前8月合併營收33.56億元也較去年同期的35.97億元年減6.69％。 多頭總司令起步走 台積除息行情蠢動 終端需求回溫、自動化浪潮 機械出口可望結束2年負成長 #圓剛 #月營收 #圓剛科技 #回歸 #常軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和秀朗橋北側開發案 9月7至8日進行協議價購 09:572021/09/06 生活 自製冰飲滅暑氣 04:102021/09/06 時尚消費 台積電目標價暴衝上1000元 他嚇喊不妙了：外資有天大陰謀 09:352021/09/06 財經 連續2天 美軍機飛近江蘇外海 04:102021/09/06 焦點新聞 外資目標價上看千元 台積電早盤漲近1％ 聯電小跌 09:092021/09/06 財經 電子領頭 台股可望維持多方整理格局 09:352021/09/06 財經 安碁資訊 OT專案傳捷報 04:102021/09/06 產業．科技 信用卡附網購保險 線上交易免驚 04:102021/09/06 生活新聞 《熱門族群》喜迎傳統旺季 銅箔基板廠8月「績」昂 09:112021/09/06 財經 工商社論》推動電動車產業生態系發展此其時矣 04:102021/09/06 財經要聞 降低缺料衝擊 明泰科技努力改變生產排程 09:572021/09/06 財經 財經熱門新聞 台積電目標價暴衝上1000元 他嚇喊不妙了：外資有天大陰謀 - 財經 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 通膨風暴席捲全球 俄央行：18個月內恐迎金融海嘯 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。