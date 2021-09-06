圓剛科技（2417）去年因疫情帶動業績噴出，今年在營運回歸常軌後，成長力道受阻，8月營收跌破4億元大關，僅來到3.86億元，呈現雙減格局，累計前8月營收亦小減6.69％。

圓剛公布8月合併營收為3.86億元，相較於7月的4.06億元，呈月減 4.9％，也較去年同期的10.15億元下滑61.96％。另累計前8月合併營收33.56億元也較去年同期的35.97億元年減6.69％。