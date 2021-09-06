來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享本周最幸運生肖，屬兔、馬、虎、羊、龍的人這周運勢最順遂，不但身邊有貴人，事業順利，財運也蒸蒸日上，度過美好又快樂的一周。

▍1.生肖兔

本周屬兔人好運氣連綿不斷，周三、周日「三合」，周六「六合」，有貴人的幫助，容易遇見非常好的機遇，想辦成的事一定能成功。建議多多向有經驗的人士請教，更能大獲豐收，消息靈通，繼而做什麼事情都快人一步，好似未卜先知。

▍2.生肖馬

本周屬馬人鴻運當頭，幸運無比，周三「六合」，周六「三合」，這幾天是超級幸運日，要好好把握。正財穩健，上班族工作順利，有機會獲得豐厚的獎金，偏財運來臨，有機會得到長輩給的紅包，或是因手氣極佳中大獎。

▍3.生肖虎

本周屬虎人好事進家門，周二、周六「三合」，周日「六合」，利於擴展人脈結識新朋友，貴人出手相助，能賺到豐厚的錢財，甚至還會有偏財到來，驚喜不斷。本周前幾天較疲憊，但會慢慢恢復精力，健康方面不用太緊張。

▍4.生肖羊

本周屬羊人好運到來，周二「六合」，周日「三合」，多日不見的朋友們建議聯繫一下，打打電話聊聊天，說不定貴人就在其中。心態積極有動力，努力和付出會得到豐厚的回報，心情大好，美好又舒心的一周。

▍5.生肖龍

本周屬龍人工作上表現優異，周四「三合」，周五「六合」，有被表揚稱讚的美事。事業蒸蒸日上，愛情也錦上添花，周日有「紅鸞」桃花入命，如果目前單身，是戀愛的好時機，若有暗戀的人建議儘快表白，容易成功。

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