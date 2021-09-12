來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬鼠、牛、猴、雞、狗的人運氣最好，喜事連連，心想事成，工作、生活都順順利利。

▍1.生肖鼠

屬鼠人周二「六合」，周五「三合」，工作中表現良好，身邊有許多貴人幫忙，不管做什麼都順順利利，精明能幹、才華顯現，升職機會多，要好好把握。周六能得到幫助，擁有發財的契機，必能有很大的收穫，財源滾滾。

▍2.生肖牛

屬牛人本周工作運佳，周一「六合」，周六「三合」，機會就在身邊，只需多留心就能獲得不少貴人的幫助，令事業興旺。人變得優秀，桃花運也主動找上門，周三有「紅鸞」桃花入命，單身者迎來美妙的愛情，工作生活都如意。

▍3.生肖猴

屬猴人周一、周五「三合」，周六「六合」，有重要的事情可安排在這幾天進行。事業前景好，工作中以往默默的付出可在這周得到回報，如魚得水，容易獲得認可。財運有所提升，賺錢機會到來，有好的想法可大膽執行。

▍4.生肖雞

屬雞人周二、周六「三合」，周五「六合」，將進入財運、事業運都比較旺的一周。本周好運襲來，人際關係良好，沒有什麼壓力。周五、周六事業運上揚，工作有幹勁，做起事來有活力，能獲得長官讚賞，財源順暢，求財非常順利。

▍5.生肖狗

屬狗人周三、周日「三合」，周四「六合」，鴻運當頭的一周。本周身邊朋友給自己提供賺錢機會，使得財富翻倍，周一適合投資理財，會有驚喜的入帳。職場運超好，周三、周四能有很不錯的成績，想換工作或求職者也能找到滿意的公司。

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