有些情侶或夫妻相處間，仍需要保留隱私空間，也有的人是很喜歡跟伴侶天天黏在一起，朝夕相處下，漸漸習慣有對方的生活，甚至產生依賴性，《搜狐網》近日分享3個離不開老婆的生肖男，他們也因此比較不容易變心。

1.生肖牛

生肖牛男個性很固執，甚至對某些事情很執著，這使他們變得有些任性，在感情中也是如此，只要他們認定對方後，就不會輕易變心，想與另一半白頭偕老，在與伴侶相處的過程中，他們也會變得非常習慣對方，時間越久自然就越習慣這種生活，假若妻子不在身邊，反而會讓他們感到寂寞。

2.生肖羊

生肖羊男是出了名的好脾氣，個性溫順，待人相當體貼，對老婆更是會細心呵護，是公認的好丈夫人選，此外，生肖羊男心思細膩，處事過於優柔寡斷，內心也較容易感到孤獨，因此他們會牢抓與妻子相處的時間，對另一半百般疼愛，而他們也很享受這種踏實與安心，並從中獲得溫暖。

3.生肖虎

生肖虎男個性自我，而且非常獨立，結婚前無論在外還是家裡，他們都想當領導者，不過結婚以後，他們也會漸漸習慣有妻子照顧的生活，因此變得很依賴另一半，假若妻子不在家，他們甚至會感覺失去生活重心而感到孤獨，因此非常希望自己能整天與老婆黏在一起，不過這並不代表他們不獨立，而是在心愛的人面前，他們就會化身小貓狂撒嬌。