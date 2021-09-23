世界上的人百百種，有的人很自私，也有人非常無私，甚至將別人的利益看得比自己還重要，就算被占了便宜，他們也都只是默默承受，《搜狐網》近日分享3個寧可自己受傷，也不希望拖累他人的星座。

1.天秤座

天秤座外表看似非常陽光，但他們內心其實很脆弱，遇到爭執或矛盾時，他們都會主動找人調解，因為對他們而言，和平相處才是最重要的，心思細膩的他們，甚至會分析別人內心的想法，設身處地的為對方考慮問題，更注重別人的情感，天秤座寧願自己受傷，也不想給別人帶來麻煩。

2.巨蟹座

巨蟹座有時給人冷漠的感覺，但他們內心其實很溫暖，甚至自然散發出的母性光輝，使他們習慣性替別人想問題，把對方的利益看得比自己利益還重要，內心溫柔細膩的他們，寧願自己吃點苦、吃點虧，也不願讓他人的利益受到侵害，不過巨蟹座也並非如此博愛，他們不會對每個人都如此體貼入微，唯有先對他們好，或是他們在意的人，巨蟹座才會把對方放前面。

3.雙魚座

雙魚座內心非常善良，喜歡成全別人，他們對於自己在意的人，甚至是照顧的體貼入微，會全心全意的站在對方的立場，幫忙分憂解難，就算自己要因此受苦，他們也希望可以幫對方解開心結，自己吃了點虧也不在意，他們反而會將自己的苦悶埋在心裡，默默的承受痛苦，來成全對方的歡樂。