星座運勢網站「星座巫師」分享，摩羯座、金牛座、水瓶座的人活得光明磊落，不會在別人背後說閒話，更不會隨意散播八卦、搬弄是非，做人獨善其身，和他們做朋友可以非常放心，不需擔心會被陷害。

▍1.摩羯座

摩羯座性格穩重，行事風格比較低調，他們擅長隱藏自己的真實想法，因此外人總是很難走入他們的內心世界。摩羯座在事業上很有野心，立定目標後就會埋頭苦幹，他們骨子裡非常不服輸，不過在達到目標之前他們會忍住不說，只會用實際行動表達自己的決心，他們非常專注於自己的工作和生活，很少跟旁人分享，更沒有時間和別人說三道四，若是身邊有八卦流竄，他們習慣讓自己置身事外，以免無意間惹禍上身，非常獨善其身。

▍2.金牛座

金牛座的思緒大部分都被賺錢佔滿，他們無時無刻都在想著要怎麼賺更多的錢，他們做人很坦率，並沒有那麼多的心機和精力去搬弄是非，因此跟他們相處時很輕鬆，不用擔心被他陷害。金牛座心地善良，平時很低調，懂得和麻煩的人事物保持距離，他們知道禍從口出的道理，所以面對爭議事件通常會選擇沉默，更不會在人背後說閒話，活得十分乾淨坦然。

▍3.水瓶座

水瓶座做人很有原則，不會見風轉舵，他們自我意識很強，不太會為了達到目的不擇手段，做事有自己的底線，雖然他們常常不是那麼在乎旁人，不過在朋友有難時絕對會伸出援手，不會推辭。水瓶座常常活在自己的世界，對周遭的變化漠不關心，不過他們很重視朋友，如果有人在他耳邊說八卦，跟自己無關的他們會左耳進右耳出，根本不放在心上，如果有人說朋友的壞話，他們會遠離這個人，絕不會在背後造謠，擁有很強的人格魅力。