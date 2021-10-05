星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、獅子座、雙子座喜歡主動追求優秀的對象，如果不會展現魅力，只知道卑微的討好，完全無法引起他們的興趣，火山孝子式的付出只會讓他們看不起，追求注定會走向失敗。

▍1.射手座

射手座是天生的狩獵者，比起被追求、被討好，他們更喜歡自己主動追求，如果在他們眼前擺出卑微的樣子，完全無法引起他們的興趣，他們寧願整天纏著喜歡的人，熱臉貼冷屁股也無所謂。有些人會把感動誤會成愛情，火山孝子式的追求就對這種人很有用，不過這個方法在射手座身上完全起不了作用，射手座對感情分得很清楚，如果認定不喜歡一個人，無論對方付出多少都沒感覺，更別想著放低姿態博取他們的同情，這麼做反而會讓他們想要疏遠這段關係。

▍2.獅子座

獅子座有慕強心理，很容易被優秀、亮眼的對象吸引，對方如果有勝於自己的優點，或高於自己的社會地位，很容易激起獅子座的好感，所以在他們面前放低姿態，擺出卑微的火山孝子模樣，反而會讓他們看不起。在獅子座眼中，沒有自尊、沒有骨氣的人，完全沒有吸引力，在愛情中他們比較喜歡主動追求，與其苦苦付出，不如找機會在他面前表現自己的長處，如果獅子座受到吸引自然會展開追求，心甘情願墜入愛河。

▍3.雙子座

雙子座面對主動送上門的好處，常常會覺得理所當然，完全不會想到這是其他人的心血，如果只會擺出討好的態度，愛得很卑微，是無法感動他們的。想要和雙子座談戀愛，彼此尊重、做到互相和對等是很重要的，首先要讓他們感受到你的魅力，同時要有管住他們的氣勢，並且懂得做球給他們，讓他們有機會對你付出，千萬不要以為卑微的姿態能感動雙子座，完全是不可能的事。