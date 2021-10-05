現在網路科技發達，幾乎人人都會接觸網路，甚至在上面展示生活、發表意見，但因為網路世界中，人和人溝通時不用面對面，對方甚至也不知道留言的人是誰，於是出現了許多講話難聽、喜歡惡意攻擊的網路酸民。《搜狐網》命理專欄近日發文分享，有3個星座的人一旦上網，就很容易控制不住自己，搖身變成網路酸民。

1、雙子座

雙子座的表達慾望非常強烈，若是讓他們保持安靜，什麼都不要說，他們就會非常難受，尤其是看到意見和自己不一樣的人，雙子座絕對按耐不住，恨不得用辯論證明自己才是正確的，所以只要他們一上網，很容易就會控制不了手指，在鍵盤上瘋狂敲打留言，一定要吵贏了才會心滿意足。

2、處女座

處女座在現實中比較安靜、不太愛和人吵架，很害怕害自己惹上麻煩，不過在網路上就不一樣了，因為沒有人會知道躲在電腦螢幕後的人是誰，所以他們就可以隨心所欲地發表真實想法，再加上處女座在外面太過壓抑，網路就變成他們抒發情緒的管道，搖身變成和平時完全不同的人格。

3、水瓶座

水瓶座比較無法接受和自己意見不同的人，在他們眼裡看來，只有自己的想法才是最正確的，所以總是忍不住怒嗆對方，只不過在現實生活中，他們會有所顧忌，講話不敢太難聽，不過一旦水瓶座進入網路世界，就會立刻暴走，根本無法和他們好好溝通，好像誰打字速度越快，誰就是最有理的。