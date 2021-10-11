基隆暖暖區在地民眾盼能將天橋下空間活化，多次透過參與式工作坊活動共同討論。（基隆市暖暖區公所提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市暖暖區碇內里民活動中心後方天橋下有一空地，長年陰暗溼滑，在地民眾盼能將空間活化，多次透過參與式工作坊活動共同討論，計畫打造成小公園，成為全市第一個經「參與式設計」完成的里鄰公園，預計明年3月啟用。

暖暖區公所經建課長邱志宏表示，天橋下空地長期作為停車空間使用，在地居民希望能多加利用，去年2月市議員、里長等人到場會勘後，邀請鄰近住戶共同參與討論，並舉辦參與式設計工作坊說明會，進行意見交流，除了讓民眾了解現地狀況外，1月中旬也將場地清空，透過遊戲打開大家對空間想像，更到碇內公園、海光一村等地，感受不同空間的特質與限制。

邱志宏指出，未來天橋下將打造成小型公園，預計10月18日動工，工期為100個日曆天，明年1月底完工，同年3月啟用。市議員王醒之說，這座公園是全基隆第1個經「參與式設計」完成的里鄰公園，不但邀集到知名專業團隊義務協助，更邀請在地居民共同舉辦4場參與式設計工作坊、5場工作會議討論，才由建築師完成設計。

王醒之表示，橋下空間雖然不大，但未來將會有全基隆第一個類似碗公溜滑梯的丘坡形斜面滑坡、宛如祕密通道的小山洞、旋轉杯、單槓、無縫地墊等設施設備，為多雨的基隆又增添一處可以活動的社區空間。

王醒之強調，市長林右昌經常說「參與，是基隆的DNA」，這座小公園在暖暖就是最具體的實踐，不論是民眾或使用者經驗的參與，都可以讓公共建設更貼近生活與人民，是一種由下而上帶來的變革，期待暖暖區的經驗可以慢慢推廣至其他地方。