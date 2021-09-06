美國通訊晶片商高通6日表示，將為雷諾新電動車Megane E-Tech Electric裝置的數位儀表板供應關鍵的運算晶片。

高通不斷擴大車用晶片市場，這是通用汽車宣布採用高通晶片後，另一家重要車商與高通達成供貨協定。雷諾預計明年開始銷售Megane。