高通將為雷諾新電動車供應車用晶片 20:062021/09/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國通訊晶片商高通6日表示，將為雷諾新電動車Megane E-Tech Electric裝置的數位儀表板供應關鍵的運算晶片。 高通不斷擴大車用晶片市場，這是通用汽車宣布採用高通晶片後，另一家重要車商與高通達成供貨協定。雷諾預計明年開始銷售Megane。 《國際產業》高通車用晶片 獲雷諾新款電動車採用 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 #高通 #雷諾 #將為 #電動車 #供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為5G新機 續倚賴美晶片 04:102021/09/06 財經要聞 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 19:002021/09/06 財經 投顧：台股多頭延續 但空間有限 建議擇優布局 13:312021/09/06 財經 《台北股市》半導體供應鏈發燙 外資上周淨匯入台股33億美元 16:162021/09/06 財經 富坦波灣債四優勢 抗通膨利器 04:102021/09/06 財經焦點 跟著蘋果、特斯拉賺太空財 專家：留意這些概念股 16:442021/09/06 財經 《台北股市》Q4法人主導盤 此波反彈看電子 09:112021/09/06 財經 奇貨可居 陸經銷商海削一筆 04:102021/09/06 財經要聞 《盤中解析》電子權值領軍 挺進17600 12:182021/09/06 財經 矽格8月份營收15.89億元續創歷史新高 16:502021/09/06 財經 《其他電子》鴻海劉揚偉：雙管布局SiC 解電動車3痛點 15:422021/09/06 財經 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 - 財經 第3劑中和抗體效價高 聯亞將申請EUA重審 - 財經 獨家》Delta變種病毒入侵 台積電籲政府加快BNT疫苗接種作業 - 財經 - 旺報 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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