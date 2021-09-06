遊戲廠商鈊象（3293）公布8月營收，達9.65億元，年增31.34％，惟月減0.04％。累計今年前8個月營收達75.34億元，年增41.07％。

先前鈊象董事長李柯柱表示，鈊象下半年營運，鈊象6大App以及海外授權遊戲除了台灣市場外，也將拓展海外市場，預期手遊下半年表現與上半年營收表現相當。商用機台部分，上半年已推出2款重量級產品，下半年將拓展至全球，並有新機種陸續推出，看好商用機台下半年營收將優於上半年。

鈊象目前的產品分布諸，網路遊戲營收比重由去年同期的94％，微幅下降至92％，主要是因商用遊戲營收成長所致。今年上半年商用機台部分，鈊象推出新產品奧特曼系列變身大決戰、狂野飆車9，帶動商用機台營收較去年同期增113％。

鈊象商用機台部分，李柯柱先前也表示，主要仍以中、美兩大市場為主，上半年兩款重量級產品推出，目前還在銷售初期，銷貨以中國市場為主，而下半年除了繼續鋪貨進入中國市場以外，也將推展到台灣、歐美、日本、中東等全球市場，預期整體商用機台營收表現可超過上半年。下半年也將會有新的機種推出，李柯柱表示，疫情趨緩、全球市場解封，預期下半年商用遊戲機台將有更高的營收貢獻。