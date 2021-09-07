蘋果iPhone 13新機將在9月中的秋季發表會亮相，隨著新機上市，舊款iPhone 12系列的售價將受衝擊，二手交易網站發布報告預測，在iPhone 13上市1個月後，iPhone 12系列將會貶值12%（新台幣近2000元），而在上市3個月後將貶值20%（約新台幣近3000元）。

針對iPhone 13上市後各項手機的折舊程度，二手交易網站Decluttr發布最新報告指出，在iPhone 13上市1個月後，iPhone 12的四種機型都將貶值12％，而在上市3個月後，則會貶值20％。

若以售價最高的iPhone 12 Pro Max去計算，當iPhone 13上市1個月後，會貶值63.44美元（約新台幣1750元），上市3個月後則會貶值103.11美元（約新台幣2850元），平均貶值2000至3000元。

儘管如此，報告顯示，蘋果還是所有品牌中保值程度最高的手機，有超過半數的蘋果手機在發布1年後，仍保持至少51%的售價，貶值度最低的是iPhone 11為37％。

安卓手機折舊速度較快，以Google手機表現最差，上市1年後貶值度最高的型號是Google Pixel 2，跌了77%，其次是Google Pixel 3與Google Pixel 3 XL的73%。

至於安卓手機上折舊表現較好的則是三星，三星1年後貶值65％，2年後貶值79％，不過仍與蘋果的49%、66%有所差距。

此外，報告也調查用戶打算購買新機原因，有36%是因為手機損壞，33%想升級手機，另外19%才是單純因看到新機想購入。