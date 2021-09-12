中油公布，持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，柴油吸收0.7元後，明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。(中油提供)

中油公布，持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，柴油吸收0.7元後，明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，調整後92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升25.4元。

中油表示，因沙烏地阿拉伯調降10月份售予亞洲客戶各級原油訂價條件，反映需求衰退擔憂，導致國際油價下跌。

本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌0.46美元，新臺幣兌美元匯率升值0.047美元，國內油價依公式計算跌幅為0.65％，汽油每公升原應調降0.1元，柴油應調漲0.6元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，柴油吸收0.7元，汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。

依油價公式丶維持亞洲國家最低價計算後，柴油需調整的0.7元由中油吸收，累計110年至8月底止台灣中油共吸收53.35億元。