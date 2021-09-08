交通局長葉昭甫強調，綠線延伸大坑端點站會將旅客服務中心納入規劃，兼顧休閒遊憩與經濟發展，讓捷運建設與區域觀光併行開發帶動地方。（陳世宗攝） 。

台中市北屯大坑假日登山人次逾2萬比高美溼地還多，市議員沈佑蓮8日質詢時，要求市府將大坑風景區遊客服務中心與捷運綠線的場站共構。中市交通局長葉昭甫強調，綠線延伸大坑端點站會將旅客服務中心納入規劃，兼顧休閒遊憩與經濟發展，讓捷運建設與區域觀光併行開發帶動地方。

沈佑蓮表示，大坑登山步道已是相當全國知名的登山步道，在「捷運綠線延伸可行性研究」規劃於經補庫停車場旁設置捷運車站（G1）；觀旅局也將在經補庫興建遊客中心，她建議兩者可以共構，資源整合，可規劃賣場等，效益加倍。

葉昭甫說，目前捷運綠線延伸線可行性研究已獲交通部審查通過並送行政院審議，今年7月14日市府已依中央審查意見提送修正報告，將積極爭取計畫及早核定，辦理後續綜合規劃作業。

大坑登山步道及經補庫停車場鄰近捷運綠線延伸線端點站，會將旅客服務中心納入規劃，兼顧休閒遊憩與經濟發展，讓捷運建設與區域觀光併行開發。

中市觀旅局指出，大坑旅客服務中心原計畫設置在經補庫停車場，今年1月辦理都市計畫變更相關作業，「捷運綠線延伸可行性研究」規劃經補庫停車場旁設置捷運車站，設定地上權方式開發，用地變更為「停車場用地及商業區」。

捷運開發範圍與旅服中心計畫範圍重疊，今年3月召開跨局處協調會議，為避免影響行政院審議捷運綠線可行性，經補庫停車場將以捷運綠線延伸線場站開發為主，站內保留旅服中心服務空間，雙管齊下帶動地方發展。