北韓官媒報導指週末試射新型長程巡弋飛彈成功；日本前自衛隊高層評估，如果北韓聲稱內容為真，將可攻擊到東京，此舉目標明顯不是朝鮮半島而是日本，對日本成為新的威脅。

日本放送協會（NHK）引述北韓官媒「勞動新聞」的報導指出，北韓國防科學院在本月11日與12日成功試射新開發的新型長程巡弋飛彈，飛行時間約2個小時多，飛行1500公里後命中目標。

日本內閣官房長官加藤勝信上午在記者會上表示，如果此事為真，將威脅日本與區域的和平與安全，日本對此抱有疑慮。日本將與美國、南韓緊密合作，收集與分析相關情報，進行警戒與監視，並在基於防衛大綱與中期防衛力整備計畫下，強化綜合飛彈防空能力，對應各種來自空中的威脅。

此外，加藤說，日本的專屬經濟海域（EEZ）等處並未發現有飛彈落下。

前航空自衛隊司令官永岩俊道表示，與彈道飛彈不同，北韓的巡弋飛彈沒有足夠的情報，難以對其可信度等進行評價。

永岩說，如果北韓的報導是事實，巡弋飛彈1500公里的飛行距離將可攻擊到東京，具有從對手威脅範圍外攻擊重要目標的「距外攻擊能力」，可說是在戰術上相當有效的飛彈，應儘速對飛彈性能進行分析。

前海上自衛隊司令官香田洋二指出，從1500公里的飛行距離來看，北韓的目標明顯不是朝鮮半島，而是日本，成為日本與駐日美軍的新威脅，在軍事上具有很大的意義。

此外，巡弋飛彈與彈道飛彈不同，可在靠近地表與海面的低空飛行，難以被偵測，必須等飛彈逼近才能進行防禦，應視為難以防禦的威脅正進一步實用化。

朝日新聞報導指出，北韓試射巡弋飛彈並未違反聯合國安理會的制裁決議。北韓此舉意在牽制美國及南韓，並向國內發揚國威。

北韓上次公布發射飛彈是在今年3月，當時朝向日本海發射短程彈道飛彈。