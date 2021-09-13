IC缺料情況惡化衝擊客戶拉貨，歐系外資保守看待台達電(2308)營運，將台達電評等降至「中立」，目標價也下調至290元，今天外資及投信也同步賣超台達電，致使台達電今天股價收低。

全球新冠肺炎疫情燒不停，衝擊消費市場，加上IC元件缺料惡化，導致電子業傳統旺季蒙上陰影，台達電8月合併營收為259.24億元，月減1.7%，年增3%，為今年2月以來低點，累計前8月合併營業收入為2035.56億元，較去年同期成長15%；由於台達電7月及8月合併營收約523億元，能否延續往年第3季優於第2季，或是因訂單遞延，全年營運高峰落在第4季有待觀察。

台達電第3季旺季營運受缺料問題影響，連帶外資對台達電看法也趨於保守，歐系外資最新報告指出，雖然仍看好台達電在數據中心、電動車、自動化及被動元件等長期成長趨勢，但受IC元件缺料影響，我們將台達電2021年到2023年每股盈餘下調2%到8%，以反應獲利成長趨緩，評等降至「中立」，目標價也下調至290元。