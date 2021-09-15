根據大陸國家統計局15日公佈數據顯示，今年1到8月的大陸全國城鎮新增就業938萬人，完成全年目標85.3％。同時8月全大陸城鎮調查失業率為5.1％，與7月持平。

據界面新聞報導，其中本地戶籍人口調查失業率為5.2％，外來戶籍人口調查失業率為5％；16至24歲人口調查失業率為15.3％，比7月下降0.9個百分點，25至59歲人口調查失業率為4.3％。

另外全大陸的31個大城市城鎮調查失業率為5.3％，比7月上升0.1個百分點；全大陸企業就業人員的單周平均工作時間為47.5小時。