根據大陸國家統計局15日公佈數據顯示，今年1到8月的大陸全國城鎮新增就業938萬人，完成全年目標85.3％。同時8月全大陸城鎮調查失業率為5.1％，與7月持平。
據界面新聞報導，其中本地戶籍人口調查失業率為5.2％，外來戶籍人口調查失業率為5％；16至24歲人口調查失業率為15.3％，比7月下降0.9個百分點，25至59歲人口調查失業率為4.3％。
另外全大陸的31個大城市城鎮調查失業率為5.3％，比7月上升0.1個百分點；全大陸企業就業人員的單周平均工作時間為47.5小時。
根據大陸國家統計局15日公佈數據顯示，今年1到8月的大陸全國城鎮新增就業938萬人，完成全年目標85.3％。同時8月全大陸城鎮調查失業率為5.1％，與7月持平。
據界面新聞報導，其中本地戶籍人口調查失業率為5.2％，外來戶籍人口調查失業率為5％；16至24歲人口調查失業率為15.3％，比7月下降0.9個百分點，25至59歲人口調查失業率為4.3％。
另外全大陸的31個大城市城鎮調查失業率為5.3％，比7月上升0.1個百分點；全大陸企業就業人員的單周平均工作時間為47.5小時。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。