小宅因坪數小、總價低，成為不少預算有限的購屋族首選，不過看預售屋時可別被畫得美輪美奐「家具配置圖」給騙了。專家表示，建商可以將12坪隔出兩房兩廰 ，真是太神奇了，民眾看到這種沒有比例尺的家配圖只能參考，建商常見的三大障眼法很多，提醒買家千萬不要看一張圖和詭計樣品屋就急著跳入火坑。

房產專家Sway在臉書發文表示，建商可以有創意到12坪隔出兩房，他很懷疑隔出來的房間能不能順利在床上平躺，這麼有創意的建商，相信要隔個三房、四房一定也搞得出來。

他認為，買小宅很難各個面向都兼顧到，千萬別相信建商說的「麻雀雖小，五臟俱全」行銷手段，因為已經夠小還甚麼都要有，幾乎不可能，是想讓麻雀被自己五臟撐死？

民眾拿到建商的室內家配圖不要全然相信，Sway指出，沒有比例尺的家配圖，最常見到建商使用三種障眼法，例如沙發超淺、床長度超短或是餐桌小到以為是單人桌，這些細節若沒有留意就買下去，當心讓你心動變心痛，最後提醒「千萬不要看一張圖和詭計樣品屋就急著跳入火坑」。