蔡英文總統今下午以錄影方式為「貝里斯獨立40週年」線上慶祝典禮致詞。總統指出，去年，兩國簽署經濟合作協定（ECA），可望在立法院審議通過後，進一步提升雙方的經貿夥伴關係，鼓勵更多台商前往貝里斯投資，也讓貝里斯的產品出口更具有競爭力。

今年9月21日是貝里斯獨立40週年紀念日，總統說，她要代表中華民國政府及人民，致上最誠摯的祝賀。台灣和貝里斯建交32年來，發展出緊密的友誼，共同推動醫療、基礎建設及農業發展等合作計畫。

總統指出，2018年她曾訪問貝里斯，不論是貝里斯美麗的風景、熱情的人民，還有雙方豐碩的合作成果，都讓她印象深刻。

總統說，自從COVID-19疫情爆發以來，台灣和貝里斯一起分享防疫資訊和物資，並肩對抗疫情。包括今年8月，貝里斯的護理人員完成了在台南奇美醫學中心的受訓課程。相信這些醫療專業人員將貢獻所學，守護貝里斯人民的健康。

總統表示，台貝夥伴關係也在其他領域持續深化；去年台灣和貝里斯也簽署協定，深化司法互助及航空服務的合作，展現兩國在各領域的密切交流。

總統說，貝里斯在國際場域積極發聲支持台灣的國際參與，她要代表台灣人民，對於貝里斯的支持和情誼，再次表達由衷的感謝。回顧過去32年，台貝兩國相互扶持，相信未來雙方將繼續強化夥伴關係，增進兩國人民福祉。