22日，泰國政府表示，將加快疫苗接種速度並採取緊急刺激措施，希望能減輕新冠病毒所造成的影響。

2020年防疫有成的泰國，目前有超過150萬染疫者，以及1.5萬疫歿，這絕大部分都是4月以後所造成的。同時，旅遊產業也一塊停擺。22日，泰國政府也誓言將迅速恢復正常生活。

迄今，泰國境內約有7200萬人，只有22%是完整接種的。當地政府也希望，在全面重新開放前，能先提高疫苗接種率。

泰國政府前前後後共推出1.5兆泰銖，約450億美元景氣刺激計畫。其中，2021年就核發5000億泰銖。同時，本周泰國也提高舉債上限，以便隨時可以拿出銀彈救經濟。

不過，泰國央行8月才表示，金援還需要1兆泰銖才夠。繼2020年大衰退6.1%之後，泰國2021年經濟成長預估，將落在0.7%至1.2%之間。不過，應該是K型復甦，且有起色的產業不包括服務業。同時，失業增加以及收入減少，貧窮人數可能會增加。

所謂K型復甦，就字形上而言，上緣是指金融市場，下緣則是實體經濟。為了救經濟全球採取寬鬆政策，故金融商品屢創新高，但實際上，經濟成長卻不一定能同步成長。因此，兩者是背道而馳走勢。

泰國央行補充，財稅方面也是惡性循環，因為疫情讓泰企無法正常營運，所以政府也沒辦法徵到正常稅收。但泰國目前正在籌劃下一個5年計畫，打算利用科技與創新來改善泰國社會。