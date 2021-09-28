在美國退出後，日本成為該亞洲貿易協定裡最具影響力的國家，也是今年的輪值主席國，但相較於台灣提出申請後，日本隨即表達歡迎之意，在中國正式申請加入CPTPP後，日本外相茂木敏充僅表示「會審視中國是否準備好符合高標準的貿易協定」，內閣官房長官加藤勝信亦提出對北京是否符合加入資格的諸多質疑，包括對商標等智慧財產權的保護，以及對國有企業的補貼，他並表示一定要確認中國已經做好加入CPTPP的準備。

澳洲貿易部長Dan Tehan則強調任何希望加入CPTPP的國家「都必須遵守所有規則和標準」。另一方面，加拿大和墨西哥可能透過《美墨加協議》（USMCA） 擋下中國，因為USMCA貿易協議內含一項「毒藥丸」（poison pill）條款，即要求這三個成員國任何一方如果想與「非市場國家」達成貿易協議，必須先與其他成員協商。這項條款被視為是針對中國而來。

但也有部分貿易專家認為中國要滿足這個貿易協定的要求可能不如想像困難，應該要認真看待此事，有些分析更指出中國加入CPTPP的步伐可能比預期快。

首先，在目前CPTPP的11個成員國當中，中國是其中9個國家最大的出口市場。另外要考慮的是，中國可能引用該協議的諸多例外來強化其不遵守規定的合理性。當中國將貿易限制合理化為與國家安全有關時，就有很大的操作空間。

此外，為了讓越南等許多發展中國家加入CPTPP，該協定也需要推遲全面遵守貿易規定的要求，讓這些國家進行改革。這不只讓中國撿到槍，甚至可以說是撿到大炮，北京可主張該國現在無法滿足CPTPP標準之處也應享有類似的彈性，不應成為拖延其加入該貿易協定的阻礙。專注於貿易問題的非營利組織Hinrich Foundation高級研究員Stephen Olson表示，因為CPTPP不像其前身TPP那樣具有野心，且存在「許多例外和漏洞」，讓中國可以應付更具挑戰性的條款。

中國正式申請加入CPTPP，儘管最後能否成功還是未知數，但光是提出申請這個舉動即凸顯出美國在亞太經濟政策上的匱乏。有分析指出，中國提出申請可說是外交策略上的神來之筆，在美國將重心放在亞太區的安全議題時，中國申請加入CPTPP凸顯出該國在亞太區不斷擴大的經濟影響力。

此舉是一個聰明的外交策略，在澳洲、英國和美國建立新的安全夥伴關係AUKUS之後更是如此。在中國藉此將外交關注焦點轉向亞太地區的貿易和投資問題之際，美國在亞太區抗衡中國經濟實力的作為上幾乎沒有任何進展。美國智庫戰略與國際研究中心表示：「可以確定的是美國再次淪為反應方，而非領導者，因此讓中國決定亞洲事件的進程」。

拜登總統雖然將強化美國在亞太地區的地位列為優先事項，但其政府並沒有明確的中國貿易政策，且受制於國內政治局勢，美國也不太可能加入CPTPP。

中國申請加入CPTPP後，讓美國這盤棋出現了逆轉。在中國準備加入CPTPP時，美國卻成了局外人，仍不確定如何在亞太地區的貿易上取得主導權。如果中國成功加入CPTPP，那麼即使美國未來想加入也可能面臨強大的阻力，最後為了加入CPTPP將不得不與中國展開協商，這對美國而言將是一大諷刺。此外，隨著中國加入CPTPP，由美國主導將中國排除在外的一項新貿易協定對中國的經濟影響將大幅減弱。在可預見的未來，一旦中國加入CPTPP，勢必將削弱美國使用貿易政策來抗衡中國的效力。