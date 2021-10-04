世界排名第2的白俄羅斯職業女網好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），表示新冠肺炎病毒檢測陽性，將缺席即將開打的印地安泉網球大師賽。

印地安泉網球大師賽是ATP、WTA共站的賽事，10月4日從會外賽點燃戰火，原本排在大會頭號種子的莎芭蓮卡，因為確診新冠無緣參賽，2日透過Instagram表示：「很不幸地，我在印地安泉大師賽的新冠病毒檢測呈陽性，我將不會出賽，目前已經進行自我隔離，直到醫生及大會醫療團隊同意，我才會離開這裡，我的身體狀況還行，只是很難過今年無法出賽。」

印地安泉大師賽原本都在每年3月進行，今年因為新冠肺炎疫情延到10月進行，比賽地點在加州南部沙漠地區，在莎芭蓮卡之前，網球女單世界球后巴蒂（Ash Barty）、日本球星大坂直美、美國名將小威廉絲（Serena Williams）、世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）也都宣告不參加今年賽事。