最近前白宮官員出版一本書講述她在白宮工作經歷，提到2019年美俄領導人峰會中普丁的女翻譯官被安排來迷惑川普，讓這位在2年前為美俄高峰會談擔任翻譯的俄羅斯翻譯官成為網路熱烈討論的話題。她在外交部的同僚與學校的老師都跳出來支持她，讚揚她的專業能力與工作態度，八卦媒體則挖掘出她的IG當中大量的美艷火辣照片，網上對她的美麗與氣質有更多讚美。俄國官員甚至也藉此機會消遣美國一陣：「現在我們知道了，高峰會談時美國人腦袋裡都在想些什麼了。」

俄羅斯女翻譯官達里婭．波雅斯卡婭在2019年6月日本大阪G20集團峰會上，為俄總統普丁與美總統川普的會談擔任翻譯。（圖／美聯社）

這位兼具美麗與專業氣質的俄羅斯女翻譯官名為達里婭．波雅斯卡婭(Daria Boyarskaya)，她在2019年6月日本大阪G20集團峰會上，為俄總統普丁與美總統川普的會談擔任翻譯，會議結束後有美國媒體指出俄羅斯派了一位美麗的翻譯官，當時她也確實受到一些媒體的注意。

不過，曾在白宮任職新聞官的史蒂芬妮．葛麗莎姆(Stephanie Grisham)最近出版《現在我來回答你的問題：我在川普白宮看到的一切》的書中講述了她在川普身邊工作經歷時，再次提到這位美麗與氣質出眾的俄羅斯女翻譯官波雅斯卡婭。她在書中說，時任川普的俄國問題專家菲奧娜．希爾(Fiona Hill)稱讚這名女翻譯鶴立雞群，有一頭飄逸長髮，面貌優雅且身材迷人，普丁選這樣一位美女作為翻譯，可能是想分散川普的注意力。直到2年後，當事人在書中重提舊事，才引起了國際媒體與網路的熱議。

這樣說法隨即遭到川普的前發言人莉茲．哈靈頓 (Liz Harrington)指責，她指控這本書的作者葛麗莎姆及其內容是「利用其過去工作上的權力，企圖以散佈川普的謊言來獲取利益，讓人覺得可悲」。

俄羅斯官方媒體《衛星通訊社》也引述俄國官員的話來否認葛麗莎姆在書中的指控，俄外交部新聞官狄米崔．佩斯科夫(Dmitry Peskov)說，為普丁派遣翻譯官是應總統府的要求，都是由俄外交部作業，普丁根本沒有參與這件事。一位外交部官員就這項傳言表示，這位女翻譯官「是一位美麗的女士」，另一位描述得更簡單「這就是俄羅斯女人的樣子囉」。

由於話題在媒體上發酵，波雅斯卡婭的老師、長期擔任聖彼德堡高級翻譯學校的校長伊琳娜．阿列克謝耶娃(Irina Alexeeva)也在媒體上公開回應，讚揚她這位學生十分優秀和謙遜，與其專業職責完全匹配。波雅斯卡婭是該校首屆畢業生，她的德語和英語很強，具備外交翻譯人員應有的所有特質。她的老師還稱讚她氣質出眾，在擔任美俄高峰會翻譯時姿態非常優雅，是一名高水準的翻譯。

一向尖酸刻薄的八卦媒體與網民們對波雅斯卡婭的讚美也非常的熱烈，英國《每日郵報》說：「普丁的翻譯很漂亮，但她是來做她的工作的。」美國媒體則說，普丁女翻譯官確實很漂亮，難怪川普在高峰會上根本不知所云。」推特上網民表示，「這位專業翻譯官是來完成工作的，不是參加時裝秀」，「但她的長相確實討人喜歡」。

在這陣議論的熱潮中，媒體也找出波雅斯卡婭的Instagram，她貼出各種不同的服裝與妝容，風度優雅、氣質迷人，其中有不少穿著舞蹈服裝的照片與影片，顯示她是位業餘的騷沙(Salsa)舞者，她有如明星般的艷麗與風采，確實讓人為之傾倒。不過她的IG只有2553名粉絲，顯然是因為職業的關係而刻意保持低調。