台積電法說會報喜，財報及展望均優於市場預期，今（15）日股價放量大漲，帶動加權指數強彈逾300點、站回16700關卡，轉投資的精材(3374)近期於119～128元低檔盤整，今日跟隨母公司放量直攻漲停價131元，領漲封測族群。

除了精材外，近期股價受大盤拖累表現疲弱的封測族群今日同步普揚，測試廠欣銓(3264)放量飆升5.93％至57.2元，記憶體模組廠創見轉投資的典範(3372)反彈5.62％至21.6元，封測廠菱生(2369)勁揚5.29％至24.9元。

封測廠超豐(2441)放量勁揚5.56％至77.9元，CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)上漲5.08％至238元，封測廠華泰(2329)上漲4.07％至24.3元，矽格(6257)放量穩揚4.04％至56.7元，截至午盤均維持逾3％漲勢。

測試大廠京元電子(2449)穩揚3.65％至38.35元，封測廠南茂(8150)上漲3.09％至45.05元，台星科(3265)帶量上漲3.28％至29.9元，1個月來急跌近28％的封測龍頭日月光投控(3711)止跌回升3.1％至96.5元，截至午盤均維持逾2.5％漲勢。

封測族群受惠市場需求暢旺、產能供不應求，稼動率提高配合漲價反應成本上漲，帶動今年上半年營運淡季不淡，營收及獲利表現普創佳績，隨著時序步入產業旺季，第三季營收普登歷年高點，下半年營運成長動能持續看旺。

雖然近期終端市場需求雜音頻傳，零組件短缺等利空使市場憂心產業旺季需求生變，造成大盤指數震盪加劇，使封測族群近期股價疲弱，但因科技趨勢對封測需求時間拉長、複雜度提高，封測族群下半年旺季需求續旺，近期股價超跌有助後續回穩。