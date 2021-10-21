記憶體封測廠華東(8110)在蘇州新產能挹注下，2021年9月合併營收雙升登近3年8個月高點，帶動第三季營收持穩近3年次高。在訂單需求及產能規模擴大下，法人看好下半年營運表現有望優於上半年，使全年營運優於去年。

華東股價7月中觸及27.15元的逾14年半高點，隨後震盪拉回、5日下探15.35元，近3個月跌逾43％，近日止跌緩步回升。今（21）日開高後走揚4.49％至17.45元，隨後漲勢雖見拉回、早盤仍維持近2％漲勢，領漲封測族群。三大法人本周迄今續買超達1109張。

華東透過孫公司蘇州華昕，承接同集團新唐併入的日本Panasonic蘇州封測廠設備及產能，隨著產能到位量產挹注，配合記憶體市況需求同步轉強，使華東單月營收自4月起顯著提升，年增率均逾3成，第二季合併營收登近11月高點、本業獲利創近1年半高點。

雖受業外新台幣強升及金融資產帳面價值減損拖累，使華東第二季每股小幅虧損0.04元，反降至近5季低點，但上半年業外金融資產帳面價值較去年同期大幅轉盈，帶動業外顯著由虧轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.11億元、每股盈餘0.02元，為近3年同期高點。

華東9月自結合併營收7.69億元，月增9.41％、年增達57.81％，創近3年8個月高點。第三季合併營收21.57億元，雖季減0.87％、但年增達50.49％，續處近3年次高水準。累計前三季合併營收57.4億元、年增達25.82％，為近3年同期高點。

雖然近期記憶體市場需求雜音頻傳，但記憶體大廠美光（Micron）仍宣布將斥資8000億日圓於日本廣島興建DRAM新廠，後段封裝委外訂單可望增加，包括力成、華東等協力封測廠接單可望受惠。

華東董事長焦佑衡認為，雖然疫情持續帶來不確定性，但無論是行動產品或雲端伺服器，都需要更大容量、效能更高的記憶體進行資料處理與儲存，以因應5G時代更快速的傳輸與AI所要求的即時運算能力。

焦佑衡表示，華東將藉由多年來建立完整而龐大的記憶體封測產能、豐富的工程服務與量產經驗，專注在品質、成本、交貨與服務4面向持續提升，透過資源整合降低成本及提高生產效率，以維持獲利並增加公司競爭力。