隨著近期多項大宗物資乃至食品價格飆漲，在香港上市、大陸最大連鎖酒館－海倫司已趕搭上漲價風潮，宣布從28日起上調部分啤酒產品售價，價格約上漲人民幣（下同）0.09元到0.4元不等。

資料顯示，海倫司是大陸最大的連鎖酒館。2020年按收入計，海倫司在大陸酒館行業中排名第一，佔據1.1％的市場份額。自2009年先後於北京和上海開設第一和第二家酒館起，海倫司目前已在大陸的24省、100個城市經營527家直營酒館。

根據海倫司公布的漲價清單，以喜力啤酒來說，從原本的9.9元漲價0.09元，變成9.99元。百威、可樂娜等啤酒由9.8元漲價0.19元，來到9.99元。

新浪財經報導，近日有關啤酒漲價的市場傳聞不絕於耳。根據中信證券食品分析師團隊整理的資訊，華潤啤酒於9月份推出勇闖天涯新包裝，正逐步推動各地區提價。上海、山東等多地已收到提價通知，幅度在10％上下。另外，青島啤酒正在研究2021年第四季到2022年第一季漲價的可能，或將調整華東、華南等多地區主力產品價格（青島純生等），提價幅度在10％以上。