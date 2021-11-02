日本牛丼連鎖店吉野家宣布7年來首次在日本漲價，牛丼（中碗）店內售價上漲39日圓，至426日圓。由於日圓不斷貶值，進口肉品與油品價格居高不下，吉野家決定漲價。日本餐飲業有可能紛紛調整價格。

在其他手丼連鎖業，泉盛控股的Sukiya目前尚不打算漲價。「松屋」先前已於9月下旬將牛丼（中碗）售價上漲60日圓，至380日圓，但關東地區除外。