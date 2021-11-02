日本吉野家牛丼7年來首次漲價 17:202021/11/02 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本牛丼連鎖店吉野家宣布7年來首次在日本漲價，牛丼（中碗）店內售價上漲39日圓，至426日圓。由於日圓不斷貶值，進口肉品與油品價格居高不下，吉野家決定漲價。日本餐飲業有可能紛紛調整價格。 在其他手丼連鎖業，泉盛控股的Sukiya目前尚不打算漲價。「松屋」先前已於9月下旬將牛丼（中碗）售價上漲60日圓，至380日圓，但關東地區除外。 台裔吳弭角逐波士頓市長 華埠催票直呼有家的感覺 竹縣芎林鄉鄭、張2家獅團 7日客家藝術節登場 #泉盛 #日圓 #牛丼 #漲價 #吉野家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》FRIDAYS攻年輕客群 拚5年全台達20家 16:142021/11/02 財經 「來！搭著我的肩！」 霸氣警護視障老翁返家 09:362021/11/02 社會 9旬嬤徘徊林口舊街 警民主動關懷助返家 15:202021/11/02 寶島 丈夫家暴又外遇 心碎妻花50萬找2少年當街砍死他 13:362021/11/02 社會 陳長謙院士 獲總統科學獎 04:102021/11/02 產業特刊 又傳漲價 永豐餘榮成同樂 04:102021/11/02 證券．權證 須文蔚》人文藝術的水土保持家：簡靜惠老師半世紀的堅持 09:012021/11/02 生活 《百貨股》搶攻雙11 7-ELEVEN虛實並進衝優惠 12:332021/11/02 財經 物價蠢動 經濟部啟動監控機制 04:102021/11/02 財經焦點 房價指數出現＋＋＋ 學者直言2因素讓建商大膽漲價 13:292021/11/02 財經 《台北股市》外資轉買 半年線還有機會 15:232021/11/02 財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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